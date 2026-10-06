OMV Aktie

71,60EUR 0,55EUR 0,77%
OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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06.10.2026 09:07:00

OMV Sector Perform

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihre Einstufung der OMV-Aktie von "Underperform" auf "Sector Perform" nach oben gesetzt. Das Kursziel für die Titel des Energiekonzerns wurde von Analyst Adnan Dhanani von 65,0 auf 70,0 Euro erhöht.

Die Kursentwicklung der OMV-Aktie hat sich in diesem Jahr trotz des Drucks durch das Engagement im Nahen Osten als widerstandsfähig erwiesen, hieß es in der aktuellen Studie. Eine vorübergehende Atempause vom durch das Überangebot bedingten Abschwung im Chemiesektor stützte die Stimmung.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Analysten 11,06 Euro für 2026, sowie 8,05 bzw. 6,96 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,60 Euro für 2026, sowie 4,75 bzw. 4,85 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Dienstag notierten die OMV-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 71,70 Euro.

Analysierendes Institut RBC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/moe

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

AFA0005 2026-10-06/09:07

Zusammenfassung: OMV AG Sector Perform
Unternehmen:
OMV AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
71,30 € 		Abst. Kursziel*:
-1,82%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
71,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,44%
Analyst Name::
Adnan Dhanani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

OMV AG 71,50 0,63% OMV AG

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08:37 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
08:35 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 easyJet Market-Perform Bernstein Research
08:33 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:32 Ryanair Outperform Bernstein Research
08:29 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
08:27 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07:26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
07:23 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:00 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:57 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
05.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
05.10.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.26 Linde Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
05.10.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
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05.10.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
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