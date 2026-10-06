OMV Aktie
|71,60EUR
|0,55EUR
|0,77%
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
OMV Sector Perform
Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihre Einstufung der OMV-Aktie von "Underperform" auf "Sector Perform" nach oben gesetzt. Das Kursziel für die Titel des Energiekonzerns wurde von Analyst Adnan Dhanani von 65,0 auf 70,0 Euro erhöht.
Die Kursentwicklung der OMV-Aktie hat sich in diesem Jahr trotz des Drucks durch das Engagement im Nahen Osten als widerstandsfähig erwiesen, hieß es in der aktuellen Studie. Eine vorübergehende Atempause vom durch das Überangebot bedingten Abschwung im Chemiesektor stützte die Stimmung.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Analysten 11,06 Euro für 2026, sowie 8,05 bzw. 6,96 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,60 Euro für 2026, sowie 4,75 bzw. 4,85 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Dienstag notierten die OMV-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 71,70 Euro.
Analysierendes Institut RBC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/moe
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
AFA0005 2026-10-06/09:07
|Zusammenfassung: OMV AG Sector Perform
|
Unternehmen:
OMV AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
71,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,82%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
71,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,44%
|
Analyst Name::
Adnan Dhanani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu OMV AG
|
09:29
|Börse Wien in Grün: ATX Prime beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
05.10.26
|Optimismus in Wien: ATX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt am Montagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse Wien in Rot: ATX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
05.10.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
05.10.26
|Schwache Performance in Wien: ATX mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.10.26
|Schwache Performance in Wien: ATX sackt zum Start des Montagshandels ab (finanzen.at)
Analysen zu OMV AG
|09:07
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|03.08.26
|OMV
|Barclays Capital
|31.07.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|09:07
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|03.08.26
|OMV
|Barclays Capital
|31.07.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|01.05.26
|OMV buy
|UBS AG
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|02.11.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|16.03.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|10.02.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|14.01.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|09:07
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|OMV Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|OMV AG
|71,50
|0,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:27
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:07
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:33
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.