Die Analysten von UBS haben ihr Kursziel für die OMV-Aktie von 63 Euro bestätigt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Joshua Stone unverändert gehalten.

Die UBS-Analysten verweisen angesichts des jüngsten Trading-Updates auf solide Quartalszahlen der OMV. Sie belassen ihre Prognosen für das Betriebsergebnis des 2. Quartals 2026 unverändert, nachdem sich die Entwicklungen in den Bereichen Chemie (Anstieg) und Energie/Brennstoffe (leichter Rückgang) gegenseitig ausgeglichen haben.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten 7,97 Euro für 2026, sowie 7,13 bzw. 6,93 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,50 Euro für 2026, sowie 4,70 bzw. 4,80 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Freitagvormittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit XXXX Prozent bei XXXXXX Euro.

Analysierendes Institut UBS

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