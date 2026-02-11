Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Einstufung für die Aktien der heimischen OMV auf "Buy" belassen. Das Kursziel für die Titel des Energiekonzerns wurde vom zuständigen Experten Henry Tarr bei 53,0 Euro ebenfalls unverändert belassen.

Wichtigster Kurstreiber für die OMV-Aktie bleibt laut dem Analysten der Abschluss der Chemiefusion von Borouge und Borealis, die gemäß OMV-Management noch im ersten Quartal 2026 erfolgen soll. "Obwohl das Umfeld in der Chemiebranche nach wie vor herausfordernd ist, ist OMV zuversichtlich, dass die Mindestdividende des fusionierten Unternehmens Borouge Group International (BGI) gezahlt wird, die nach Abschluss der Fusion einen wesentlichen Bestandteil des Cashflows von OMV darstellen wird", schreibt Berenberg in einem Bericht.

Die Berenberg-Prognose für den Gewinn je Aktie (clean EPS) liegt für 2026 bei 5,17 Euro, für 2027 bei 5,26 Euro und für 2028 bei 5,41 Euro. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,54 Euro für 2026, sowie 4,74 bzw. 4,94 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Mittwoch notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse im Mittagshandel bei 53,90 Euro.

