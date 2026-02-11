OMV Aktie
|54,60EUR
|1,30EUR
|2,44%
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
OMV buy
Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Einstufung für die Aktien der heimischen OMV auf "Buy" belassen. Das Kursziel für die Titel des Energiekonzerns wurde vom zuständigen Experten Henry Tarr bei 53,0 Euro ebenfalls unverändert belassen.
Wichtigster Kurstreiber für die OMV-Aktie bleibt laut dem Analysten der Abschluss der Chemiefusion von Borouge und Borealis, die gemäß OMV-Management noch im ersten Quartal 2026 erfolgen soll. "Obwohl das Umfeld in der Chemiebranche nach wie vor herausfordernd ist, ist OMV zuversichtlich, dass die Mindestdividende des fusionierten Unternehmens Borouge Group International (BGI) gezahlt wird, die nach Abschluss der Fusion einen wesentlichen Bestandteil des Cashflows von OMV darstellen wird", schreibt Berenberg in einem Bericht.
Die Berenberg-Prognose für den Gewinn je Aktie (clean EPS) liegt für 2026 bei 5,17 Euro, für 2027 bei 5,26 Euro und für 2028 bei 5,41 Euro. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,54 Euro für 2026, sowie 4,74 bzw. 4,94 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Mittwoch notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse im Mittagshandel bei 53,90 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ste
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
AFA0065 2026-02-11/13:06
|Zusammenfassung: OMV AG buy
|
Unternehmen:
OMV AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
53,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,76%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
54,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,11%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
Nachrichten zu OMV AG
|
12:27
|Börse Wien in Grün: ATX Prime am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10:04
|ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
10.02.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwacher Handel: ATX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)