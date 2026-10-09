OMV Aktie

71,35EUR -2,75EUR -3,71%
OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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09.10.2026 10:22:00

OMV Sector Perform

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihre Einstufung der OMV-Aktie auf "Sector Perform" bestätigt. Das Kursziel für die Titel des Energiekonzerns wurde von Analyst Adnan Dhanani nach dem Trading Update von OMV bei 70,0 Euro belassen.

Staatlich verordnete "Solidaritätsbeiträge" in Österreich und Rumänien belasten das OMV-Ergebnis im dritten Quartal 2026 voraussichtlich mit 150 Mio. bis 200 Mio. Euro, teilte der Konzern am Freitag mit. Die Abgaben schlagen als Sondereffekt auf den ausgewiesenen Periodenüberschuss durch. Operativ profitiere der Konzern von einer spürbar gestiegenen europäischen Raffinerie-Referenzmarge, hieß es weiter.

"Mit Blick auf die Zukunft sind die Raffineriemargen im vierten Quartal zurückgegangen, während steigende Frachtkosten und wachsende Rohöldifferenzen ebenfalls als Gegenwind für die Erzielung von Margen auf breiter Front wirken dürften. Wir sehen jedoch weiterhin eine strukturelle Stärke in der Branche, die die Margen in den kommenden Monaten deutlich über dem üblichen Niveau halten wird", schrieb Dhanani.

Zum Vergleich: Am Freitag notierten die OMV-Titel am Vormittag an der Wiener Börse bei 72,20 Euro.

Analysierendes Institut RBC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

rst/ger

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

AFA0011 2026-10-09/10:22

Zusammenfassung: OMV AG Sector Perform
Unternehmen:
OMV AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
71,65 € 		Abst. Kursziel*:
-2,30%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
71,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,69%
Analyst Name::
Adnan Dhanani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

OMV AG 71,80 -3,10% OMV AG

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