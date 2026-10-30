OMV Aktie

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WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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30.10.2026 10:42:00

OMV kaufen

Die Analysten von UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen OMV leicht von 77,0 auf 79,0 Euro nach oben gesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Joshua Stone nach der jüngsten Zahlenvorlage des Energiekonzerns unverändert beibehalten.

Die OMV meldete besser als erwartete Zahlen, wobei eine geringere Steuerbelastung das schwächere Ergebnis im Chemiebereich mehr als ausglich, hieß es in der aktuellen Studie. Der Markt für Raffinerieprodukte bleibt angespannt, was in Verbindung mit der Tatsache, dass das Unternehmen von höheren Erdgaspreisen profitiert, dazu beiträgt, dem strukturell schwächeren Umfeld in der Petrochemie entgegenzuwirken, so die UBS-Experten weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten nun 10,52 Euro für 2026 sowie 8,87 bzw. 8,50 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 5,00 Euro für 2026, 2027 sowie 2028.

Zum Vergleich: Am Freitagvormittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse bei 75,00 Euro.

Analysierendes Institut UBS

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/spa

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

AFA0041 2026-10-30/10:42

Zusammenfassung: OMV AG kaufen
Unternehmen:
OMV AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
75,35 € 		Abst. Kursziel*:
4,84%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
74,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,69%
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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