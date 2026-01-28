STMicroelectronics Aktie
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
|Bilanz steht ins Haus
|
28.01.2026 14:58:00
Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse
STMicroelectronics stellt am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,237 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,350 EUR je Aktie erzielt worden.
17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 9,58 Prozent auf 2,82 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,11 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 26 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,561 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,53 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,07 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 12,27 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|26.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|23.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|25,09
|2,98%
