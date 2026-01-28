STMicroelectronics Aktie

STMicroelectronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223

Bilanz steht ins Haus 28.01.2026 14:58:00

Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von STMicroelectronics.

STMicroelectronics stellt am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,237 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,350 EUR je Aktie erzielt worden.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 9,58 Prozent auf 2,82 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,11 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 26 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,561 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,53 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,07 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 12,27 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

STMicroelectronics mit Gewinneinbruch - Aktie verliert deutlich

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

26.01.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
23.01.26 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
12.12.25 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

STMicroelectronics N.V. 25,09 2,98% STMicroelectronics N.V.

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

