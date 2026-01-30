ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den jüngsten Quartalszahlen habe der Halbleiterkonzern Hinweise geliefert, dass der Geschäftszyklus Fahrt aufnehme, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Er erhöhte seine Schätzungen./rob/gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.