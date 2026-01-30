STMicroelectronics Aktie

23,90EUR 0,18EUR 0,74%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223

30.01.2026 09:34:01

STMicroelectronics Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den jüngsten Quartalszahlen habe der Halbleiterkonzern Hinweise geliefert, dass der Geschäftszyklus Fahrt aufnehme, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Er erhöhte seine Schätzungen./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,70 € 		Abst. Kursziel*:
30,80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,73%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

