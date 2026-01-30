STMicroelectronics Aktie

23,90EUR 0,18EUR 0,74%
STMicroelectronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223

30.01.2026 09:41:06

STMicroelectronics Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Erholung bei analogen Halbleitern verlaufe bisher ungleichmäßig und bescheiden, während STMicro eine deutliche Erholung in seinem wichtigsten Segment MCU-Chips für die Industrie verzeichne, schrieb Janardan Menon in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht vom Donnerstagabend. Da dieser Bereich margenträchtig sei, sollte sich das positiv auf die Bruttomargen insgesamt auswirken. Dazu sehe STMicro auch eine gute Entwicklung in anderen Segmenten./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 13:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,70 € 		Abst. Kursziel*:
22,36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,36%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

