STMicroelectronics Aktie
|23,90EUR
|0,18EUR
|0,74%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Erholung bei analogen Halbleitern verlaufe bisher ungleichmäßig und bescheiden, während STMicro eine deutliche Erholung in seinem wichtigsten Segment MCU-Chips für die Industrie verzeichne, schrieb Janardan Menon in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht vom Donnerstagabend. Da dieser Bereich margenträchtig sei, sollte sich das positiv auf die Bruttomargen insgesamt auswirken. Dazu sehe STMicro auch eine gute Entwicklung in anderen Segmenten./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 13:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,70 €
|
Abst. Kursziel*:
22,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,36%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
|
28.01.26
|Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
24.10.25
|STMicro-Aktie verliert: Kursziel gesenkt, aber Analysten bleibt optimistisch (dpa-AFX)
|
24.10.25
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für STMicro auf 30 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
23.10.25
|STMicroelectronics mit Gewinneinbruch - Aktie des Infineon-Konkurrenten verliert deutlich (finanzen.net)
|
23.10.25
|Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld (dpa-AFX)
|
23.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 30 Euro (dpa-AFX)
|
22.10.25
|Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)