STMicroelectronics Aktie

27,24EUR -0,10EUR -0,35%
STMicroelectronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223

10.02.2026 07:27:45

STMicroelectronics Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der ausgeweitete Deal mit Amazon Web Services (AWS) stärke die Rolle der Franzosen im Bereich KI-Infrastruktur, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Der Chipkonzern sei ein strategischer Zulieferer für AWS. STMicro strebe bis 2028 eine Milliarde Euro Umsatz mit Halbleitern für KI-Rechenzentren an, erinnerte Menon. Er hält das Ziel für erreichbar./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26,94 € 		Abst. Kursziel*:
7,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,48%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

07:27 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
04.02.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
30.01.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

STMicroelectronics N.V. 27,24 -0,35% STMicroelectronics N.V.

