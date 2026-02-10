STMicroelectronics Aktie
|27,24EUR
|-0,10EUR
|-0,35%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der ausgeweitete Deal mit Amazon Web Services (AWS) stärke die Rolle der Franzosen im Bereich KI-Infrastruktur, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Der Chipkonzern sei ein strategischer Zulieferer für AWS. STMicro strebe bis 2028 eine Milliarde Euro Umsatz mit Halbleitern für KI-Rechenzentren an, erinnerte Menon. Er hält das Ziel für erreichbar./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,94 €
|
Abst. Kursziel*:
7,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,48%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|27,24
|-0,35%
