STMicroelectronics Aktie

19,61EUR -0,08EUR -0,43%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223

01.12.2025 08:14:41

STMicroelectronics Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sandeep Deshpande favorisiert in seinem Ausblick auf 2026 in der europäischen Hardwarebranche die Aktien von ASML, die er zudem auf die "Analyst Focus List" nimmt. Halbleiter seien das attraktivste Segment. Angesichts immens steigender Marktpreise für DRAM-Speicherchips sei es keine Frage des ob, sondern lediglich wann die Investitionen hier deutlich hochgefahren würden. Neben ASML setzt Deshpande auf ASM International, BE Semi und VAT./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:20 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Neutral
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
19,54 € 		Abst. Kursziel*:
22,84%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
19,61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,40%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.mehr Nachrichten

Analysen zu STMicroelectronics N.V.mehr Analysen

08:14 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
27.10.25 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.10.25 STMicroelectronics Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

STMicroelectronics N.V. 19,61 -0,43% STMicroelectronics N.V.

