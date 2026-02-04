STMicroelectronics Aktie
|24,05EUR
|0,59EUR
|2,51%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht beim Chipkonzern Licht am Ende des Tunnels. Nach einem Gespräch mit dem Konzernchef und dem Finanzvorstand im Anschluss an die Zahlen ist er vorsichtig optimistisch./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,35 €
|
Abst. Kursziel*:
32,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,90%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
