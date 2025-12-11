Barclays Capital bescheinigt Overweight für RWE-Aktie

Barclays Capital hat die RWE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen.Trotz der jüngsten Rally bleibe der europäische Versorgersektor aussichtsreich, schrieb Peter Crampton in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Markt unterschätze dabei immer noch das Potenzial von RWE für künftiges Wachstum.

Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:21 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 43,29 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 20,12 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 128 450 RWE-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2025 um 55,1 Prozent nach oben.

