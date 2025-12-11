RWE Aktie

Einstufung im Blick 11.12.2025 11:37:49

Barclays Capital bescheinigt Overweight für RWE-Aktie

Barclays Capital bescheinigt Overweight für RWE-Aktie

Barclays Capital hat die RWE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen.Trotz der jüngsten Rally bleibe der europäische Versorgersektor aussichtsreich, schrieb Peter Crampton in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Markt unterschätze dabei immer noch das Potenzial von RWE für künftiges Wachstum.

Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:21 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 43,29 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 20,12 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 128 450 RWE-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2025 um 55,1 Prozent nach oben.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Andre Laaks, RWE

11.12.25 RWE Outperform Bernstein Research
11.12.25 RWE Overweight Barclays Capital
01.12.25 RWE Outperform Bernstein Research
20.11.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
20.11.25 RWE Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

RWE AG St. 43,15 -0,80% RWE AG St.

