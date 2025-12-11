RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Bewertung im Fokus
|
11.12.2025 14:37:49
Bernstein Research: Outperform für RWE-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Europäische Energieunternehmen hätten 2026 viel zu bieten, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf den eingepreisten Branchenabschlag, erwartete jährliche Gewinnsteigerungen und höhere Dividendenrenditen. Die Expertin favorisiert Stromnetzbetreiber, sieht aber auch Chancen im Bereich der Erneuerbaren Energien, wobei sie explizit EDP Renováveis, RWE und Engie erwähnte.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktie verlor um 14:21 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 43,14 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 15,90 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. 252 095 RWE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2025 legte die Aktie um 54,6 Prozent zu.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten
|
11.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester (finanzen.at)
|
11.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
11.12.25
|Milliarden-Entschädigung für Bergbauunternehmen Leag kann fließen (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse Frankfurt: DAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Barclays Capital bescheinigt Overweight für RWE-Aktie (finanzen.at)
|
10.12.25
|DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.12.25
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu RWE AG St.mehr Analysen
|11.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|43,15
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.