RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

Bewertung im Fokus 11.12.2025 14:37:49

Bernstein Research: Outperform für RWE-Aktie

Das RWE-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Deepa Venkateswaran genauer unter die Lupe genommen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Europäische Energieunternehmen hätten 2026 viel zu bieten, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf den eingepreisten Branchenabschlag, erwartete jährliche Gewinnsteigerungen und höhere Dividendenrenditen. Die Expertin favorisiert Stromnetzbetreiber, sieht aber auch Chancen im Bereich der Erneuerbaren Energien, wobei sie explizit EDP Renováveis, RWE und Engie erwähnte.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 14:21 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 43,14 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 15,90 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. 252 095 RWE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2025 legte die Aktie um 54,6 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

