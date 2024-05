Barclays Capital: Overweight für Fresenius SE-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausstieg aus Vamed sei ein weiteres Signal, dass es das Management mit der Verschlankung und der Wende des Konzerns ernst meine, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Er liegt mit seinen Schätzungen am oberen Ende der Konzernziele und sieht auch eher noch Spielraum als Risiken.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 12:11 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 28,61 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 25,83 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 265 692 Stück. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte das Papier um 1,9 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Fresenius SE am 31.07.2024 vorlegen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2024 / 15:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2024 / 04:05 / GMT



