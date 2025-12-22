DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Am Montag erhöht sich der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,14 Prozent auf 24 323,54 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,090 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,014 Prozent höher bei 24 291,85 Punkten, nach 24 288,40 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 329,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 24 284,23 Einheiten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 23 091,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, lag der DAX noch bei 23 527,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wies der DAX einen Wert von 19 884,75 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 21,47 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. 18 489,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,05 Prozent auf 36,55 EUR), adidas (+ 1,61 Prozent auf 167,75 EUR), Siemens (+ 1,10 Prozent auf 238,60 EUR), BASF (+ 0,91 Prozent auf 44,16 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,86 Prozent auf 221,60 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen EON SE (-1,13 Prozent auf 15,77 EUR), RWE (-0,87 Prozent auf 44,19 EUR), Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 1 550,00 EUR), Fresenius SE (-0,52 Prozent auf 48,05 EUR) und MTU Aero Engines (-0,50 Prozent auf 357,70 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 246 572 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 237,737 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,23 Prozent, die höchste im Index.

