Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Um 09:27 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,16 Prozent aufwärts auf 24 342,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 24 347,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 249,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 23 232,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 583,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, stand der LUS-DAX bei 19 866,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,93 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 773,50 Punkten. 18 821,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,05 Prozent auf 36,55 EUR), adidas (+ 1,61 Prozent auf 167,75 EUR), Siemens (+ 1,10 Prozent auf 238,60 EUR), BASF (+ 0,91 Prozent auf 44,16 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,86 Prozent auf 221,60 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil EON SE (-1,13 Prozent auf 15,77 EUR), RWE (-0,87 Prozent auf 44,19 EUR), Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 1 550,00 EUR), Fresenius SE (-0,52 Prozent auf 48,05 EUR) und MTU Aero Engines (-0,50 Prozent auf 357,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 246 572 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,737 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at