Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Profitables Fresenius SE-Investment?
|
23.12.2025 10:03:42
DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren bedeutet
Am 23.12.2015 wurde die Fresenius SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 64,79 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius SE-Aktie investiert, befänden sich nun 1,543 Fresenius SE-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Fresenius SE-Aktie auf 48,55 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,93 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,07 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Fresenius SE eine Börsenbewertung in Höhe von 27,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Fresenius
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Nachrichten
|
22.12.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
22.12.25
|DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
16.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
16.12.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
16.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.at)
|
16.12.25