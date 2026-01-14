BASF Aktie

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

Rating im Fokus 14.01.2026 12:34:47

BASF-Aktie: Bernstein Research vergibt Outperform

BASF-Aktie: Bernstein Research vergibt Outperform

Bernstein Research hat die BASF-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF im Nachgang des kürzlich veröffentlichten Chemie-Jahresausblicks auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. James Hooper resümierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Investorenfeedback, das er erhalten hat. Es herrsche weitgehende Einigkeit über seine Erwartung, dass das Jahr 2026 nur langsam beginnt. Einige Investoren seien aber optimistischer, was das konjunkturelle Umfeld betrifft.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:18 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 44,77 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 13,92 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 643 669 BASF-Aktien. Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BASF am 27.02.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 18:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:22 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: BASF SE

