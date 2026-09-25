Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|
25.09.2026 14:23:44
BASF will Evonik übernehmen - Zeitung
DOW JONES--Der Chemiekonzern BASF plant einem Zeitungsbericht zufolge eine Übernahme des Spezialchemiekonzerns Evonik. Wie die Financial Times berichtet, ist BASF an Evonik und dessen größten Aktionär, die RAG-Stifung, wegen einer Übernahme herangetreten.
Ein BASF-Sprecher teilte auf Anfrage von Dow Jones mit, man kommentiere grundsätzlich "keine Marktgerüchte oder Spekulationen". Ein Evonik-Sprecher wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren. Die RAG-Stiftung war zunächst nicht für einen Kommentar zu erreichen.
Evonik wird am Markt derzeit mit rund 8,4 Milliarden Euro bewertet. Laut FT dürfte der Konzern auf eine erhebliche Übernahmeprämie drängen. Der Unternehmenswert einschließlich Nettofinanzschulden belaufe sich auf rund 12 Milliarden Euro.
BASF, das einen Börsenwert von 47 Milliarden Euro aufweist, führt laut Bericht bereits seit Anfang des Jahres Gespräche mit Banken über eine mögliche Übernahme. Der Konzern arbeite weiterhin an einer potenziellen Transaktion, berichtet die Zeitung unter Berufung auf informierten Personen. Obwohl die Parteien Gespräche geführt hätten, gebe es keine Garantie dafür, dass diese zu einer Vereinbarung führen werden.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2026 08:24 ET (12:24 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evonik AG
|
18:04
|ROUNDUP 4: BASF streckt bei Evonik die Fühler aus - Evonik-Aktien ziehen an (dpa-AFX)
|
17:58
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:50
|XETRA-SCHLUSS/Freundlich - Evonik mit BASF-Offerte gesucht (Dow Jones)
|
16:04
|ROUNDUP 3: BASF streckt bei Evonik die Fühler aus - Evonik-Aktien ziehen an (dpa-AFX)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:41
|ROUNDUP 2: BASF streckt bei Evonik die Fühler aus - Evonik-Aktien ziehen an (dpa-AFX)
|
15:31
|Evonik: Übernahmegespräche mit BASF treiben Evonik-Kurs in die Höhe (Spiegel Online)
|
15:29
|Evonik bestätigt Übernahmeinteresse von BASF (dpa-AFX)
Analysen zu Evonik AG
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|19,41
|8,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.