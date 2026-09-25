BASF will Evonik übernehmen - Zeitung

DOW JONES--Der Chemiekonzern BASF plant einem Zeitungsbericht zufolge eine Übernahme des Spezialchemiekonzerns Evonik. Wie die Financial Times berichtet, ist BASF an Evonik und dessen größten Aktionär, die RAG-Stifung, wegen einer Übernahme herangetreten.

Ein BASF-Sprecher teilte auf Anfrage von Dow Jones mit, man kommentiere grundsätzlich "keine Marktgerüchte oder Spekulationen". Ein Evonik-Sprecher wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren. Die RAG-Stiftung war zunächst nicht für einen Kommentar zu erreichen.

Evonik wird am Markt derzeit mit rund 8,4 Milliarden Euro bewertet. Laut FT dürfte der Konzern auf eine erhebliche Übernahmeprämie drängen. Der Unternehmenswert einschließlich Nettofinanzschulden belaufe sich auf rund 12 Milliarden Euro.

BASF, das einen Börsenwert von 47 Milliarden Euro aufweist, führt laut Bericht bereits seit Anfang des Jahres Gespräche mit Banken über eine mögliche Übernahme. Der Konzern arbeite weiterhin an einer potenziellen Transaktion, berichtet die Zeitung unter Berufung auf informierten Personen. Obwohl die Parteien Gespräche geführt hätten, gebe es keine Garantie dafür, dass diese zu einer Vereinbarung führen werden.

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September 25, 2026 08:24 ET (12:24 GMT)