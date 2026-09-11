Evonik Aktie

17,90EUR -0,15EUR -0,83%
Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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11.09.2026 10:12:03

Evonik Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik auf "Underweight" belassen. Die europäische Politik sende protektionistischere Signale zugunsten ihrer Chemiebranche, die strukturellen Wettbewerbsnachteil durch hohe lokale Kosten, schwache Nachfrage und starken Importdruck erlebe, schrieb Chetan Udeshi am Freitag. Bei der Einzelwerteauswahl sieht er vor allem lokaler agierende Unternehmen mit vergleichsweise kleinem Fußabdruck in China wie Lanxess im Vorteil. Globaler agierende Konzerne wie BASF mit starker Produktion und hohem Absatz in China und dem Rest der Welt seien weniger begünstigt. Sie könnten bei erschwertem Zugang zum europäischen Markt zunehmende Überkapazitäten und den Preisdruck in anderen Märkten zu spüren bekommen. Wacker Chemie, Yara, Evonik und Solvay sieht er neben Lanxess ebenfalls als Nutznießer, wenn auch vermutlich weniger deutlich./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Underweight
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
17,86 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
17,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:12 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Evonik Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Evonik AG 17,90 -0,83% Evonik AG

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10:12 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:12 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:11 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:10 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:09 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 Novo Nordisk Underweight Morgan Stanley
08:54 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:28 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:59 GEA Overweight Barclays Capital
06:24 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
10.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
10.09.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
10.09.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
10.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
10.09.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10.09.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
10.09.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Verbund verkaufen Baader Bank
10.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
10.09.26 AB InBev Buy UBS AG
10.09.26 Inditex Buy UBS AG
10.09.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
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