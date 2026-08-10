Evonik Aktie
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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen zum zweiten Quartal von 17 auf 18 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte erhöhte die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr um rund sechs Prozent. Rückenwind verliehen dem Hersteller von Spezialchemikalien zum einen das Umsatzwachstum und zum anderen höhere Margen, schrieb sie in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18,02 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,56%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
07.08.26
|EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.08.26
|MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.08.26
|Evonik-Aktie legt zu: Starkes Quartal stützt angehobene Jahresprognose (Dow Jones)
|
04.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
04.08.26
|EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.08.26
|Evonik: Fundamentale Branchenprobleme unverändert (dpa-AFX)
|
03.08.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
29.07.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Evonik AG
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