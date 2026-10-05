Evonik Aktie
|20,98EUR
|0,38EUR
|1,84%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Evonik von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 20 Euro angehoben. Analyst Sebastian Bray begründete den Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem Übernahmeinteresse seitens des Chemieriesen BASF. Die Diskussionen über einen solchen Deal in den kommenden Monaten zögen gewissermaßen einen Boden ein für den Aktienkurs von Evonik, selbst für den Fall sinkender Preise für Menthionin-Produkte./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,96%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
20,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,67%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
09:19
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Evonik auf 'Hold' - Ziel erhöht auf 20 Euro (dpa-AFX)
|
01.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.09.26
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.09.26
|Evonik-Aktie: Übernahme durch BASF vorerst geplatzt - wie geht es jetzt weiter? (dpa-AFX)
|
28.09.26
|BASF: Evonik schlägt Übernahmeangebot aus (Spiegel Online)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
Analysen zu Evonik AG
|08:07
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:07
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|20,94
|1,65%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:22
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:20
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:07
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:02
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|02.10.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.