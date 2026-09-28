Evonik Aktie
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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi untersuchte am Montag die strategische und finanzielle Logik eines möglichen Deals zwischen BASF und Evonik. Grundsätzlich sei eine sinnvolle Konsolidierung der einzige glaubwürdige Weg, angesichts des problematischen Branchenhintergrunds Wettbewerbsfähigkeit und Erträge zu steigern - über Größenvorteile, Portfoliofokus, Kostenminimierung und höhere Preismacht. BASF und Evonik hätten auf seiner Liste aber nicht zu den offensichtlichsten Optionen gehört, so Udeshi. Er geht davon aus, dass die Ludwigshafener an anderer Stelle höhere Erträge mit geringeren Ausführungsrisiken erzielen könnten. BASF habe bedeutende Überschneidungen mit Evonik bei etwa einem Drittel der Umsätze, aber zu einem geringeren Prozentsatz beim operativen Ergebnis./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 02:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 04:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Underweight
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
19,89 €
|
Abst. Kursziel*:
-29,61%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
19,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-27,87%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
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