Evonik Aktie
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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Evonik von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 19 auf 21 Euro angehoben. Die Geschäftsentwicklung des Spezialchemiekonzerns habe sich im zweiten Quartal stark beschleunigt, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dies sei auf höhere Verkaufsmengen, gestiegene Preise und fortlaufende Kostensenkungen zurückzuführen. Insbesondere habe Evonik von temporären Lieferengpässen bei Wettbewerbern profitiert./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Kaufen
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Unternehmen:
Evonik AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
16,93 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
16,96 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Peter Spengler
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KGV*:
-
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