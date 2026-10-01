Evonik Aktie

20,34EUR 0,04EUR 0,20%
Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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01.10.2026 11:08:42

Evonik Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Hold" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte rechnet für das starke dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 640 Millionen Euro, wie sie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 3. November schrieb. Damit sieht sie sich minimal über dem Konsens und im Einklang mit dem Konzernziel. Die Aktie werde aber zunächst ohnehin eher von Übernahmespekulationen getragen als von der operativen Entwicklung./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Hold
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20,22 € 		Abst. Kursziel*:
-10,98%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
20,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,50%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Evonik AG 20,26 -0,20% Evonik AG

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10:59 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:59 Siemens Hold Deutsche Bank AG
10:53 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
10:33 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
10:29 Aroundtown Buy Warburg Research
10:28 NORMA Group Buy Warburg Research
10:16 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:15 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:55 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:55 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:32 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:09 Continental Buy UBS AG
07:08 BMW Neutral UBS AG
30.09.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
30.09.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
30.09.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
30.09.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 ASOS Equal Weight Barclays Capital
30.09.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
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30.09.26 Hermès Outperform Bernstein Research
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