FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Hold" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte rechnet für das starke dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 640 Millionen Euro, wie sie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 3. November schrieb. Damit sieht sie sich minimal über dem Konsens und im Einklang mit dem Konzernziel. Die Aktie werde aber zunächst ohnehin eher von Übernahmespekulationen getragen als von der operativen Entwicklung./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET





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