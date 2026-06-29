Evonik Aktie

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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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29.06.2026 06:38:03

Evonik Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Helena Xu blieb in ihrer Einschätzung vom Freitag vorsichtig, was die Nachfrage im zweiten Halbjahr und auch darüber hinaus betrifft. Evonik bleibt aber ihr Favorit unter den Zyklikern, da der Spezialchemiekonzern im Vergleich zu anderen Unternehmen begrenzteren Risiken ausgesetzt sei./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Buy
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16,01 € 		Abst. Kursziel*:
24,92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,39%
Analyst Name::
Helena Xu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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