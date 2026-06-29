NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Helena Xu blieb in ihrer Einschätzung vom Freitag vorsichtig, was die Nachfrage im zweiten Halbjahr und auch darüber hinaus betrifft. Evonik bleibt aber ihr Favorit unter den Zyklikern, da der Spezialchemiekonzern im Vergleich zu anderen Unternehmen begrenzteren Risiken ausgesetzt sei./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.