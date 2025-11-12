Bayer-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe beim Umsatz die Markterwartung erfüllt, schrieb Florent Cespedes am Mittwoch. Kurzfristig sei das Umfeld für die Leverkusener weiter schwierig. Der Experte verwies auf Preisdruck im Pflanzenschutzgeschäft, Sorgen bezüglich der Rechtsstreitigkeiten in den USA rund um Glyphosat und die Unsicherheit hinsichtlich des langfristigen Wachstums der Pharmasparte nach Ablauf des Patents für den Blutverdünner Xarelto.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Bayer-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie legte um 12:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,5 Prozent auf 28,67 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 4,64 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2 187 261 Bayer-Aktien. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2025 um 49,2 Prozent zu. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

