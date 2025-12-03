Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Analysten zuversichtlich
|
03.12.2025 17:58:38
Bayer-Aktie zieht nach Analystenempfehlungen an - Erfolg bei Quanti Pediatric-Studie
Details zu dieser Studie wurden erstmals auf dem diesjährigen Jahreskongress der Radiological Society of North America präsentiert, der vom 30. November bis 4. Dezember 2025 in Chicago, USA, stattfindet. Quanti Pediatric ist Teil von Bayers zulassungsrelevantem klinischen Entwicklungsprogramm Quanti, das auch zwei multinationale Phase-III-Studien bei Erwachsenen umfasste. Basierend auf den positiven Quanti-Daten, einschließlich der pädiatrischen Studie, hat Bayer Zulassungsanträge für Gadoquatrane in Märkten weltweit eingereicht, darunter Japan, den USA, der EU und China. Zulassungsanträge bei weiteren Gesundheitsbehörden plant das Unternehmen für die kommenden Monate.
Bei Zulassung wäre Gadoquatrane laut Bayer das am niedrigsten dosierte makrozyklische Gadolinium-basierte Kontrastmittel in den jeweiligen Märkten.
Analystenempfehlung treibt an
Nach den positiven Nachrichten aus den USA zum Thema Glyphosat bahnt sich eine Neubewertungsstory an. Via XETRA orientierten sich die Aktien der Leverkusener mit zeitweise plus 2,25 Prozent (34,92 Euro) wieder Richtung Vortageshoch bei knapp über 35 Euro. Das war zugleich der höchste Kurs seit Anfang 2024. Im Verlauf wurden die Gewinne allerdings etwas geschmälert - letztlich ging es noch leicht um 0,29 Prozent nach oben auf 34,25 Euro.
Morgan Stanley sprach nun im Rahmen des Pharma-Branchenausblicks auf 2026 eine "taktische Bewertungs-Empfehlung" infolge der Nachrichten aus und setzte ein Kursziel von 40 Euro an. Obendrein verbessere sich grundsätzlich die Lage. Exane BNP Paribas stockte das Kursziel auf 39 Euro auf.
Tags zuvor hatte die Börse gefeiert, dass der Generalanwalt der USA, der sogenannte "Solicitor General", sich dafür ausgesprochen hatte, dass der Supreme Court als höchstes US-Gericht ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll. Bayer erhofft sich ein Grundsatzurteil.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) / DOW JONES
