Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX-Entwicklung 03.12.2025 15:59:08

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX in Rot

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX in Rot

Der LUS-DAX zeigt sich am Mittwoch kaum verändert.

Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent leichter bei 23 723,00 Punkten.

Bei 23 644,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 23 837,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.11.2025, den Wert von 24 128,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 03.09.2025, einen Stand von 23 601,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, lag der LUS-DAX noch bei 20 036,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 18,83 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Airbus SE (+ 4,18 Prozent auf 198,54 EUR), EON SE (+ 3,10 Prozent auf 15,78 EUR), Merck (+ 2,74 Prozent auf 119,95 EUR), Infineon (+ 2,28 Prozent auf 36,60 EUR) und Continental (+ 2,23 Prozent auf 66,88 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,01 Prozent auf 57,45 EUR), Siemens Energy (-2,33 Prozent auf 113,35 EUR), Commerzbank (-1,59 Prozent auf 34,03 EUR), Allianz (-1,32 Prozent auf 366,90 EUR) und BASF (-1,17 Prozent auf 44,63 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 362 818 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237,851 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

2025 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 4,98 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Nachrichten