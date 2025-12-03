Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|LUS-DAX-Entwicklung
|
03.12.2025 15:59:08
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX in Rot
Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent leichter bei 23 723,00 Punkten.
Bei 23 644,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 23 837,00 Punkten den höchsten Stand markierte.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.11.2025, den Wert von 24 128,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 03.09.2025, einen Stand von 23 601,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, lag der LUS-DAX noch bei 20 036,00 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 18,83 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Airbus SE (+ 4,18 Prozent auf 198,54 EUR), EON SE (+ 3,10 Prozent auf 15,78 EUR), Merck (+ 2,74 Prozent auf 119,95 EUR), Infineon (+ 2,28 Prozent auf 36,60 EUR) und Continental (+ 2,23 Prozent auf 66,88 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,01 Prozent auf 57,45 EUR), Siemens Energy (-2,33 Prozent auf 113,35 EUR), Commerzbank (-1,59 Prozent auf 34,03 EUR), Allianz (-1,32 Prozent auf 366,90 EUR) und BASF (-1,17 Prozent auf 44,63 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 362 818 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237,851 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick
2025 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 4,98 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Nachrichten
|
09:30
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:30
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:30
|Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
03.12.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
03.12.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
03.12.25
|AKTIEN IM FOKUS: VW hängt Mercedes und BMW ab - Citi: China-Potenzial bei VW (dpa-AFX)
|
03.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)