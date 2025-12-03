Freundlicher Handel: DAX zeigt sich am Mittag fester

Der DAX wagt sich am Mittagnicht aus der Reserve.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,10 Prozent fester bei 23 733,87 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,036 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,329 Prozent fester bei 23 788,82 Punkten in den Mittwochshandel, nach 23 710,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 838,05 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 731,51 Zählern.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 0,011 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 03.11.2025, bei 24 132,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, betrug der DAX-Kurs 23 594,80 Punkte. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, bei 20 016,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 18,52 Prozent zu. Bei 24 771,34 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Airbus SE (+ 3,25 Prozent auf 196,78 EUR), Merck (+ 2,36 Prozent auf 119,50 EUR), EON SE (+ 2,35 Prozent auf 15,67 EUR), Infineon (+ 2,29 Prozent auf 36,60 EUR) und Continental (+ 1,93 Prozent auf 66,68 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Commerzbank (-1,68 Prozent auf 34,00 EUR), Allianz (-1,26 Prozent auf 367,10 EUR), Deutsche Börse (-1,20 Prozent auf 222,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,15 Prozent auf 40,43 EUR) und Hannover Rück (-1,09 Prozent auf 253,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 368 133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,851 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten

Im DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,98 Prozent bei der BASF-Aktie an.

