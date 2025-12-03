Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|LUS-DAX-Kursentwicklung
|
03.12.2025 12:27:03
LUS-DAX aktuell: Anleger lassen LUS-DAX am Mittag steigen
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,13 Prozent stärker bei 23 765,50 Punkten.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 23 837,00 Punkte, das Tagestief hingegen 23 725,50 Zähler.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 03.11.2025, bei 24 128,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 03.09.2025, einen Stand von 23 601,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 20 036,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 19,04 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24 773,50 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 821,00 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Airbus SE (+ 3,25 Prozent auf 196,78 EUR), Merck (+ 2,36 Prozent auf 119,50 EUR), EON SE (+ 2,35 Prozent auf 15,67 EUR), Infineon (+ 2,29 Prozent auf 36,60 EUR) und Continental (+ 1,93 Prozent auf 66,68 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Commerzbank (-1,68 Prozent auf 34,00 EUR), Allianz (-1,26 Prozent auf 367,10 EUR), Deutsche Börse (-1,20 Prozent auf 222,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,15 Prozent auf 40,43 EUR) und Hannover Rück (-1,09 Prozent auf 253,60 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 368 133 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 237,851 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,00 erwartet. Die BASF-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
