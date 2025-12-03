Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

XETRA-Handel im Blick 03.12.2025 15:59:08

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag im Plus

Am Nachmittag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:41 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent fester bei 23 732,58 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,036 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,329 Prozent auf 23 788,82 Punkte an der Kurstafel, nach 23 710,86 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23 838,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 646,43 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 0,005 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, wies der DAX einen Stand von 24 132,41 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 594,80 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 03.12.2024, bei 20 016,75 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 18,52 Prozent. 24 771,34 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 18 489,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Airbus SE (+ 4,18 Prozent auf 198,54 EUR), EON SE (+ 3,10 Prozent auf 15,78 EUR), Merck (+ 2,74 Prozent auf 119,95 EUR), Infineon (+ 2,28 Prozent auf 36,60 EUR) und Continental (+ 2,23 Prozent auf 66,88 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,01 Prozent auf 57,45 EUR), Siemens Energy (-2,33 Prozent auf 113,35 EUR), Commerzbank (-1,59 Prozent auf 34,03 EUR), Allianz (-1,32 Prozent auf 366,90 EUR) und BASF (-1,17 Prozent auf 44,63 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 362 818 Aktien gehandelt. Mit 237,851 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 4,98 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

