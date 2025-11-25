Bayer Aktie

30,65EUR 0,20EUR 0,66%
Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

25.11.2025 13:23:03

Bayer Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Erfolg des Mittels Asundexian zur Schlaganfallprävention wirke sich positiv auf das Pharma-Portfolio des Agrarchemie- und Pharmakonzerns aus, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bayer weise eine gute operative Entwicklung auf und das Effizienzprogramm (DSO) scheine gut zu funktionieren./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Kaufen
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
30,63 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
30,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

