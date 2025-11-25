Bayer Aktie
|30,65EUR
|0,20EUR
|0,66%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Erfolg des Mittels Asundexian zur Schlaganfallprävention wirke sich positiv auf das Pharma-Portfolio des Agrarchemie- und Pharmakonzerns aus, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bayer weise eine gute operative Entwicklung auf und das Effizienzprogramm (DSO) scheine gut zu funktionieren./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Kaufen
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
30,63 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
30,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten
|
12:27
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)