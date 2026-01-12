BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

12.01.2026 18:19:19

BBVA Completes its Global Move to the Cloud With a Single Data and Artificial Intelligence Platform

In 2025, BBVA successfully completed the global rollout of ADA, its new data and artificial intelligence platform. This technological foundation is key in enabling the bank to offer clients more agile, personalized, and efficient services. Over the course of the year, ADA also received recognition from numerous international organizations operating in the financial and technology sectors.
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

mehr Analysen
05.12.25 BBVA Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 BBVA Buy Deutsche Bank AG
18.11.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 20,81 2,16% BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

