BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
12.01.2026 18:19:19
BBVA Completes its Global Move to the Cloud With a Single Data and Artificial Intelligence Platform
In 2025, BBVA successfully completed the global rollout of ADA, its new data and artificial intelligence platform. This technological foundation is key in enabling the bank to offer clients more agile, personalized, and efficient services. Over the course of the year, ADA also received recognition from numerous international organizations operating in the financial and technology sectors.
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
06.01.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.12.25
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
19.12.25
|BBVA-Aktie gefragt: Riesiger Aktienrückkauf geplant (Dow Jones)
|
19.12.25
|Großbank BBVA beschließt milliardenschweren Aktienrückkauf (dpa-AFX)
|
16.12.25
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.12.25
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.12.25
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
