WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
BBVA Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 18,50 auf 22,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Cecilia Romero Reyes veröffentlichte am Dienstag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der spanischen Banken für das vierte Quartal 2025. Die Bewertungen ließen wenig Spielraum für Enttäuschungen. Bei BBVA und Santander sieht sie jedoch Überraschungspotenzial in der Ausschüttungspolitik. Letztere sind ihr Favorit./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 23:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:00 / GMT
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
22,10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
20,67 €
|
Abst. Kursziel*:
6,92%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
20,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,07%
|
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes
|
KGV*:
-
