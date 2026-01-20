BBVA Aktie

20,64EUR -0,37EUR -1,76%
BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

20.01.2026 11:46:02

BBVA Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 18,50 auf 22,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Cecilia Romero Reyes veröffentlichte am Dienstag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der spanischen Banken für das vierte Quartal 2025. Die Bewertungen ließen wenig Spielraum für Enttäuschungen. Bei BBVA und Santander sieht sie jedoch Überraschungspotenzial in der Ausschüttungspolitik. Letztere sind ihr Favorit./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 23:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
22,10 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
20,67 € 		Abst. Kursziel*:
6,92%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
20,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,07%
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

