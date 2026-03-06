BBVA Aktie

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

06.03.2026 20:17:21

BBVA finalizes the first €1.5 billion tranche of its extraordinary share buyback program

BBVA successfully executed the first €1.5 billion tranche of the framework program of up to €3.96 billion, announced in December 2025¹. Together with the over €5.2 billion in dividends² the bank expects to distribute against 2025 earnings, this extraordinary buyback represents over €9.2 billion in shareholder returns announced since the end of 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
