Bernstein Research bescheinigt Underperform für Henkel vz-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Das organische Wachstum des Konsumgüterkonzerns sei stärker als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie. Die operative Marge habe die Konsensschätzung hingegen knapp verfehlt.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:21 Uhr ging es um 4,0 Prozent auf 67,56 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 9,71 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 610 443 Henkel vz-Aktien gehandelt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 7,3 Prozent abwärts. Voraussichtlich am 04.03.2024 wird Henkel vz Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2023 gewähren.

