Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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21.06.2026 16:30:00

Better AI Semiconductor Stock: Arm vs. Intel

Arm (NASDAQ: ARM) is benefiting from AI, efficiency, and licensing growth across multiple platforms, while Intel (NASDAQ: INTC) seeks a strategic comeback through Data Center expansion and foundry services. This video analyzes the key catalysts, market debate, and which stock may have the stronger long-term prospects.Stock prices used were the market prices of June 11, 2026. The video was published on June 20, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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