Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.07.2026 21:15:00

Better Artificial Intelligence (AI) Stock: Alphabet Versus Meta Platforms

Two of the big-four artificial intelligence (AI) hyperscalers are Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) and Meta Platforms (NASDAQ: META). These two are major brands and have captured the attention of the market.However, one thing sets Meta Platforms apart from the other three hyperscalers, and it's not a good thing. Recently, Meta reportedly took steps to remedy this difference, and investors may learn more about it during its upcoming earnings announcement.But does that make it a better buy than Alphabet? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

mehr Nachrichten