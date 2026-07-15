Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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15.07.2026 21:15:00
Better Artificial Intelligence (AI) Stock: Alphabet Versus Meta Platforms
Two of the big-four artificial intelligence (AI) hyperscalers are Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) and Meta Platforms (NASDAQ: META). These two are major brands and have captured the attention of the market.However, one thing sets Meta Platforms apart from the other three hyperscalers, and it's not a good thing. Recently, Meta reportedly took steps to remedy this difference, and investors may learn more about it during its upcoming earnings announcement.But does that make it a better buy than Alphabet? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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