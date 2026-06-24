NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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24.06.2026 02:27:00
Better Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy: SpaceX vs. Nvidia
In the artificial intelligence (AI) investing world, investors just got a new option: Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX. It may not sound like an AI investment at first, but it is. Earlier this year, before it went public, SpaceX acquired another of Elon Musk's companies -- xAI, the business behind the Grok generative AI platform and the social media platform X, formerly known as Twitter. But is SpaceX a better AI stock than the one that all others in the space are compared to? I'm talking about Nvidia (NASDAQ: NVDA), the world's largest company, of course. The graphics processing unit powerhouse has been the industry's standard-bearer since the AI race kicked off in 2023. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
23.06.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
23.06.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
23.06.26
|Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger bekommen schlussendlich kalte Füße (finanzen.at)
|
23.06.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
23.06.26
|Börse New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
23.06.26
|Börse New York: Das macht der Dow Jones am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|177,72
|0,97%