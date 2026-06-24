NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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24.06.2026 02:27:00

Better Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy: SpaceX vs. Nvidia

In the artificial intelligence (AI) investing world, investors just got a new option: Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX. It may not sound like an AI investment at first, but it is. Earlier this year, before it went public, SpaceX acquired another of Elon Musk's companies -- xAI, the business behind the Grok generative AI platform and the social media platform X, formerly known as Twitter. But is SpaceX a better AI stock than the one that all others in the space are compared to? I'm talking about Nvidia (NASDAQ: NVDA), the world's largest company, of course. The graphics processing unit powerhouse has been the industry's standard-bearer since the AI race kicked off in 2023. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
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NVIDIA Corp. 177,72 0,97% NVIDIA Corp.

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