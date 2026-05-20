AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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20.05.2026 15:45:00
Better Buy: AMD Versus Nvidia Stock
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) and Nvidia (NASDAQ: NVDA) are two stocks that are often compared. Each makes computing devices, although AMD's product catalog is a lot larger. Both are also heavily involved in the artificial intelligence (AI) build-out, leading to massive growth rates.However, there can be only one top buy. So which stock is the better buy between the two?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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