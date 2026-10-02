Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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02.10.2026 06:25:42
Better Buy: Microsoft or Alphabet?
These are excellent companies by nearly all measurements, but only one can be the winner of this comparison.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 29, 2026. The video was published on Oct. 1, 2026.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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29.09.26
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|Microsoft Corp.
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