Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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20.03.2026 11:05:00
Better Buy Now: Alphabet vs. Microsoft
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) and Microsoft (NASDAQ: MSFT) are two of the biggest names in artificial intelligence (AI), but investors may have a hard time deciding which is the better buy. I think each stock has its benefits and drawbacks, but one is clearly a better buy than the other right now.So, which one is it? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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