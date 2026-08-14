Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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14.08.2026 13:15:00
Better Tech Behemoth: Alphabet vs. Microsoft Stock
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) and Microsoft (NASDAQ: MSFT) are two of the biggest tech giants on the market, and the third and fourth-largest companies in the world. Each has posted terrific results in its most recent quarter, but which one is doing better?Let's take a look at which one of these stocks makes the most sense for your investment dollars, or if they're both worth buying now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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