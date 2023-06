Bewertung von Elon Musks Neuralink steigt auf 5 Milliarden US-Dollar

• Brain-Computer-Interface• Genehmigung für kommerzielle Nutzung dauert noch• Sekundärgeschäfte haben Wert in die Höhe getrieben

Im Juli 2016 wurde Neuralink, das US-amerikanische Neurotechnologie-Unternehmen, von Tesla-CEO Elon Musk und acht weiteren Investoren gegründet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein Gerät zu entwickeln, welches zwischen dem menschlichen Gehirn und Computern kommunizieren kann - ein sogenanntes Brain-Computer-Interface. Reuters berichtet, dass vor zwei Jahren das Start-up in einer privaten Fundraising-Runde mit rund 2 Milliarden US-Dollar bewertet wurde.

Nun haben laut Reuters einige Käufe von Anlegern den Wert des Unternehmens in den letzten Monaten in die Höhe getrieben: Auf satte 5 Milliarden US-Dollar.

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Neuralink eine Zulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA für klinische Studien am Menschen erhalten hat. "Das ist ein wichtiger Schritt, der es unserer Technologie eines Tages ermöglichen wird, vielen Menschen zu helfen", verkündete das Unternehmen auf Twitter. Musk hat große Ambitionen für sein Neurotechnologie-Unternehmen. Wie Reuters schreibt, nannte eine Führungskraft von Neurolink, dass ein Ziel des Chips ist, gelähmten Personen zu helfen, über einen computergestützten Text zu kommunizieren, ohne zu tippen.

