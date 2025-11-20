Tesla Aktie

20.11.2025 09:51:00

Billionaire Philippe Laffont Just Sold 15% of Coatue's Tesla Stake and More Than Doubled His Position in One of Wall Street's Cheapest Artificial Intelligence (AI) Stocks

In case you missed it, one of the most important data releases of the entire fourth quarter occurred on Friday, Nov. 14.While you might have been eager to clock out or start your weekend early, institutional investors with at least $100 million in assets under management (AUM) were filing Form 13F with the Securities and Exchange Commission. This required filing, due no later than Nov. 14, concisely lays out which stocks, exchange-traded funds, and select options Wall Street's most revered and successful money managers have been buying and selling (in this instance, during the third quarter).Even though 13Fs aren't perfect -- they can provide a snapshot that's up to 45 days old when filed -- they're invaluable in the sense that they can help investors spot the stocks and trends intriguing Wall Street's greatest investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX fester -- DAX klar im Plus -- Wall Street deutlich höher -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
