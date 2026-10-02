NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer von 34 auf 35 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Daten von Tilrekimig gegen Atopische Dermatitis erschienen vielversprechend, schrieb Akash Tewari in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Wirksamkeit liege auf Augenhöhe mit den besten Kandidaten der Konkurrenz./rob/ag/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.