Pfizer Aktie
|25,00EUR
|-0,02EUR
|-0,06%
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 27 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Studiendaten von Tilrekimig gegen Atopische Dermatitis seien positiv ausgefallen, schrieb Analyst Michael Yee am Donnerstag. Das Mittel erscheine vielversprechend und gut verträglich./rob/ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 27,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 28,12
|
Abst. Kursziel*:
-3,98%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 28,12
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,98%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|08:58
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:47
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:58
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:47
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:58
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|07:47
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Pfizer Inc.
|24,97
|-0,18%
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|09:33
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|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|09:23
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09:12
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:48
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:47
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:41
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:39
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07:41
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|07:25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:24
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.