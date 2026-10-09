Pfizer Aktie
|25,02EUR
|0,21EUR
|0,85%
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pfizer von 28 auf 30 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Schätzungen für die Quartalszahlen des Pharmakonzerns am 3. November lägen moderat über dem Marktkonsens, schrieb Chris Schott in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Amerikaner könnten zudem wegen des Medikaments Eliquis erneut den Jahresausblick anheben./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 30,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24,77 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 27,93
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chris Schott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|13:53
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|13:53
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|13:53
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Pfizer Inc.
|24,85
|0,14%
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|14:36
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|14:08
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|13:54
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|13:53
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|13:29
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Sixt Buy
|UBS AG
|13:20
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:20
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|13:19
|Valeo Neutral
|UBS AG
|13:18
|Michelin Neutral
|UBS AG
|13:18
|Continental Buy
|UBS AG
|13:17
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|13:16
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|13:16
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:16
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|13:15
|Renault Sell
|UBS AG
|13:15
|BMW Neutral
|UBS AG
|13:14
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|13:03
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:03
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:46
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|12:45
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|12:26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:19
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|11:17
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|voestalpine buy
|UBS AG
|11:09
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|11:08
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:04
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:58
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG