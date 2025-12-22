Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
22.12.2025 19:42:38
Bisher hat Netflix die Nase vorn: Larry Ellison gibt 40-Milliarden-Dollar-Garantie für Warner-Deal ab
Paramount will Warner Bros unbedingt übernehmen, hat aber im Kampf mit Netflix zunächst das Nachsehen, obwohl das Angebot höher ist. Allerdings reichen die Garantien der Paramount-Besitzer Warner Bros nicht aus. Nun legt Patriarch Larry Ellison nach - und bürgt persönlich für eine Milliardensumme.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
